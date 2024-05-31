حادث ابتلاع محرك طائرة لرجل في مطار أمستردام قد يكون "متعمدا"

لقي شخص حتفه بعد أن انتهى به الأمر داخل المحرك النفاث لطائرة ركاب تابعة لشركة KLM في مطار شيبول بأمستردام، وحدثت الوفاة بينما كانت الرحلة تستعد للسفر إلى بيلوند، الدنمارك، بعد ظهر الأربعاء.

وقالت شركة الطيران إنها تعتني بالركاب والموظفين الذين شهدوا الحادث وأنها تحقق في الأمر، بينما أوضحت الشرطة العسكرية الهولندية أنها بدأت تحقيقًا بالأمر.

وأضافت قوة "ماريشوسي الملكية الهولندية" في منشور على موقع "إكس" أنه تم إخراج جميع الركاب والموظفين من الرحلة.

وقال متحدث لوكالة "رويترز" للأنباء إنه لم يتم بعد التعرف على هوية المتوفى، ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان حادثا أم شكلا من أشكال الانتحار.

وأشارت وسائل إعلام هولندية مختلفة إلى أن الضحية قد يكون موظفًا متورطًا في منع الطائرة من الإقلاع.

وتظهر الصور التي حصلت عليها هيئة الإذاعة الوطنية الهولندية NOS خدمات الطوارئ المحيطة بطائرة الركاب في ساحة المطار، ووفقًا للتقارير، كانت الطائرة المعنية من طراز إمبراير للمسافات القصيرة تستخدمها خدمة سيتي هوبر التابعة لشركة KLM والتي تقوم بتشغيل رحلات بين وجهات قريبة داخل أوروبا.

وقال وزير البنية التحتية مارك هاربرز على منصة "إكس": "أخبار فظيعة عن حادث مميت اليوم في شيبول".