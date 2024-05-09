مصر.. إيداع قاتل "الطفلة السودانية" في مستشفى الأمراض النفسية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، إيداع المتهم بقتل الطفلة "جانيت"، سودانية الجنسية، في مستشفى الأمراض النفسية، وذلك بعد خطفها وهتك عرضها وقتلها، بناءً على طلب دفاع المتهم، لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

وتعود خلفية القضية إلى تلقّي النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها التي تبلغ من العمر 10 أشهر في إحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها في حي "مدينة نصر"، حيث بادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وبحسب شهادة والديْ الطفلة، تبين أن المتهم خَطف المجني عليها أثناء لهوها هي وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، وهتك عرضها هناك، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وهو ما أكدته اعترافات المتهم خلال التحقيقات لاحقًا، كما أكده تقرير الصفة التشريحية.

وأدلى المتهم أمام التحقيقات باعترافات مروّعة، منها أنه يعاني من ميول منحرفة تجاه الأطفال الصغار لاسيما الفتيات، وكذلك تجاه الجثث، لافتًا إلى أنه بعد أن هتك عرض الرضيعة وجدها تصرخ وتبكي فخنقها حتى لا تُحدث جلبة، ثم واصل اعتداءه عليها مدة ساعتين. وحين انتهى من جريمته، صعد، بكل هدوء، إلى شقته، ولم يقاوم قوات الأمن التي جاءت لتعتقله بعد ذلك بوقت قصير.