فلسطينيان من قطاع غزة يحتفلان بزفافهما في خيمة برفح‎

احتفل الشاب الفلسطيني عبد اللطيف أبو طعيمة (27 عاما) بزفافه البسيط والمتواضع، في مخيم للنزوح بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأصر أبو طعيمة على إقامة حفل زفافه على عروسه وعد أبو جامع، داخل خيمة صغيرة بحضور عائلتيهما، رغم أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

ويقول العريس النازح من بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب القطاع: "كنا نأمل أن تنتهي الحرب وأن تعود الحياة أفضل مما كانت عليه وأن نتمم حفل زفافنا، لكن الحرب أخذت وقتا طويلا".