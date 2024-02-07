لأول مرة.. السعودية تصدّر الخضار إلى هولندا (صور)

لأول مرة في تاريخ المملكة، وجد مزارعون سعوديون حلًا لفائض الإنتاج لديهم، من بعض أنواع الخضار، مثل الطماطم والفلفل الأخضر، عبر تصديره إلى هولندا ودول أوروبية أخرى.

ولدى شركة "دافا" الزراعية السعودية الخاصة، فائض في الإنتاج خلال فصل الشتاء من الخضار التي ينتجها مزارعوها من مقرها في محافظة الخرج بالقرب من الرياض في وسط المملكة ذي البيئة الصحراوية.

ووقعت الشركة السعودية التي تعتمد على تقنيات الزراعة المائية في بيوت زجاجية محمية، اتفاقية مع شركة "ليهمان آند تراس" الهولندية المتخصصة بالتسويق؛ لتصدير الخضراوات السعودية إلى هولندا والاتحاد الأوروبي.

ووفق بيان رسمي صدر أمس الثلاثاء، تشمل الاتفاقية التسويقية تصدير الطماطم العادية والكرزية والفلفل، نظرًا للفائض الإنتاجي لدى المملكة في موسم الشتاء.