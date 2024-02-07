لأول مرة.. السعودية تصدّر الخضار إلى هولندا (صور)
لأول مرة في تاريخ المملكة، وجد مزارعون سعوديون حلًا لفائض الإنتاج لديهم، من بعض أنواع الخضار، مثل الطماطم والفلفل الأخضر، عبر تصديره إلى هولندا ودول أوروبية أخرى.
ولدى شركة "دافا" الزراعية السعودية الخاصة، فائض في الإنتاج خلال فصل الشتاء من الخضار التي ينتجها مزارعوها من مقرها في محافظة الخرج بالقرب من الرياض في وسط المملكة ذي البيئة الصحراوية.
ووقعت الشركة السعودية التي تعتمد على تقنيات الزراعة المائية في بيوت زجاجية محمية، اتفاقية مع شركة "ليهمان آند تراس" الهولندية المتخصصة بالتسويق؛ لتصدير الخضراوات السعودية إلى هولندا والاتحاد الأوروبي.
ووفق بيان رسمي صدر أمس الثلاثاء، تشمل الاتفاقية التسويقية تصدير الطماطم العادية والكرزية والفلفل، نظرًا للفائض الإنتاجي لدى المملكة في موسم الشتاء.
وأشرف مسؤولون حكوميون من وزارة البيئة والمياه والزراعة، على توقيع اتفاقية التصدير الأولى من نوعها، حيث تحظى الشركة الزراعية الخاصة بدعم وتمويل من صندوق التنمية الزراعي الحكومي.
وتقول شركة "دافا" إنها تستهدف في السنوات القادمة التحول إلى لاعب دولي بارز في مجال المنتجات الزراعية معروف بجودته الاستثنائية وإنتاجه المتنوع الذي يتم تحقيقه من خلال مجموعة من التقنيات المتقدمة.
وتدعم الرياض التي لا تمتلك موارد مائية كبيرة للري، الشركات الزراعية والفلاحين في إنشاء البيوت المحمية لبناء إنتاج زراعي مستدام لا يتطلب كميات كبيرة من المياه، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائي؛ للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية.
وظلت خطط المملكة نحو دعم قطاع الزراعة تصطدم بعدم توفر المياه في بلد قليل الموارد المائية، لكن خططها الحالية تستهدف دعم وتمويل الفلاحين في زراعات بعلية أو لا تتطلب كميات كبيرة من المياه، أو استخدام أنماط زراعة حديثة مثل البيوت الزجاجية والزراعة المائية.
ووفق أرقام رسمية، تنتج المملكة العديد من الخضراوات والفواكه، ومنها إنتاج أكثر من 600 ألف طن من البطاطا بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 80 بالمئة، وأكثر من 650 ألف طن من الطماطم بنسبة اكتفاء ذاتي تفوق 67 بالمئة، وأكثر من 365 ألف طن من البصل بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 44 بالمئة، وما يزيد على 1.7 مليون طن من التمور بنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 122 بالمئة.