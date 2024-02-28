ضبط قاتل صاحب محل مجوهرات بعد سرقته في مصر

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على قاتل صاحب محل مجوهرات يدعى حسني الخناجري، بعد سرقة مقتنياته الذهبية الإثنين، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة استعدادا لعرضه على النيابة العامة.

واستطاعت الشرطة المصرية كشف هوية القاتل بعد 24 ساعة من ارتكابه للواقعة، وذلك بعد فحص كاميرات الشارع والمحلات المحيطة بمكان الواقعة.

وبعد ذلك تم تحديد مكان اختباء القاتل، وألقي القبض عليه، ومن المقرر عرضه على النيابة اليوم الأربعاء.

ولقى الخناجري مصرعه داخل محل الصاغة الخاص به، والواقع بمنطقة "بولاق أبو العلا" وسط القاهرة، وسرقة مجوهراته على يد شخص مجهول.