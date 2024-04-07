تحذيرات من تصاعد وتيرة الفيضانات في أورينبورغ الروسية

قال رئيس بلدية أورينبورج في روسيا اليوم الأحد، إن وضع الفيضانات في المدينة لا يزال "حرجًا" وإن منسوب المياه سيستمر في الارتفاع في الأيام المقبلة وفقًا لوكالة "رويترز".

وضربت الفيضانات بقوة منطقة أورينبورج في جبال الأورال، إضافة لأقاليم روسية قريبة وأجزاء من قازاخستان المجاورة في الأيام القليلة الماضية؛ ما أجبر ألفي شخص على الأقل على إخلاء منازلهم.

وذكرت وكالات أنباء روسية، أن مصفاة أورسك للنفط علقت العمل، بعد أن تضرر سد في المدينة مساء يوم الجمعة إثر الفيضانات التي ضربت منطقة أورينبورج.

وأشارت وكالة الإعلام الروسية إلى أن تعليق العمليات يهدف إلى تجنب المخاطر البيئية.

وتقع المصفاة على بعد نحو 1800 كيلومتر شرقي العاصمة موسكو، بالقرب من حدود روسيا مع قازاخستان، وتبلغ طاقتها السنوية 6 ملايين طن من النفط.