وفاة الشاعر الإماراتي سعيد العتيبة عن 108 أعوام

توفي الشاعر ورجل الأعمال الإماراتي، سعيد بن أحمد العتيبة، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 108 أعوام، بعد مسيرة حافلة في قطاع الأعمال الذي يعد من مؤسسيه.

ونعت شخصيات بارزة من عائلة العتيبة العريقة في الإمارات الشاعر الفقيد، ومن بينها ابنه الشاعر المعروف، مانع سعيد العتيبة، الذي وصف والده الراحل بالحبيب والمعلم.

وولد الشاعر سعيد بن أحمد بن خلف بن عبدالله بن عتيبة، في فريج أو حيّ الظهر في أبوظبي، عام 1916، وفق ما يقدره مقربون منه.

وشكّل تعلم القرآن الكريم والقراءة والكتابة على يد مجموعة أساتذة وشيوخ في ذلك الزمن، مسيرته مع التعليم التي طورها بنفسه فيما بعد عبر المطالعة.

وبدأ العتيبة حياته المهنية في صناعة وتجارة اللؤلؤ، المهنة الأبرز في تلك الحقبة في الإمارات، حيث كانت عائلته تمتلك العديد من المراكب البحرية لاستخراج اللؤلؤ أو للتجارة مع دول قريبة مثل الهند وإيران.

وتنقل في بداية حياته بين العديد من الدول، قبل أن يستقر به المقام في بلاده، حيث شغل منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي، منذ عام 1971، ثم رئيسًا لاتحاد غرف الإمارات.