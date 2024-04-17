في ذكرى رحيله.. من هي المرأة العربية التي ألهمت جابرييل ماركيز؟

هي التجسيدُ الحيُّ لمقولة "وراء كل رجل عظيم امرأة"، الجميلة التي تشع طاقة وحماسة، جعلت الإبداع سهلًا يترقرق بين يدي أحد أعظم أدباء العالم في القرن العشرين وهو الكولومبي جابرييل جارثيا ماركيز، الذي رحل في مثل هذا اليوم من شهر إبريل عام 2014.

تنحدر "مرسيدس بارشا " من أصول عربية، ووقع ماركيز في غرامها وهو لا يزال طفلًا بسن 13 عامًا إذ كانت تتجول في كولومبيا بصحبة والدها، الصيدلي بائع الأدوية المتجول، وطلب يدها للزواج بتلك السن المبكرة وهو ما تحقق بالفعل لاحقًا لكن في عام 1958 حين أصبح عمره 31 عامًا.

جدها مهاجر لبناني إلى أمريكا اللاتينية هو إلياس فاخوري المولود في الإسكندرية لأم مصرية، أمّا والدها فهو ديمتريو فاخوري الذي حصل على الجنسية الكولومبية عام 1932. وتصف جدها اللبناني – المصري قائلة في حوار إلى مجلة محلية " جدي كان مصريًّا خالصًا، كان يحملني على كتفيه لألعب. وكان يغني لي بالعربية، ودائمًا ما كان يرتدي الملابس القطنية البيضاء، وكان يمتلك ساعة من ذهب ويضع قبعة قش على رأسه، وتوفي عندما كان عمري 7 سنوات تقريبًا، وهذا كل ما أذكره عنه. "