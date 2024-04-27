أحمد السقا يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته مها الصغير

كشف الفنان المصري أحمد السقا حقيقة انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد تداول أنباء عن ذلك، مشيراً أن تلك الأنباء "عارية تماماً من الصحة".

وتداولت وسائل إعلام محلية في الساعات الماضية أنباء عن انفصال السقا عن زوجته ، مؤكدة أن الانفصال حدث منذ مدة وفي سرية تامة.

وفي أول رد على تلك الأنباء، قال أحمد السقا في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن كل ما أثير حول انفصاله عن زوجته ليس له أساس من الصحة، منوها أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المواقع التي نشرت هذا الخبر.

وأضاف السقا أنه تفاجأ بهذا الخبر مسا اليوم، معربا عن دهشته من "تلفيق أخبار كاذبة"، موضحا أنه تواصل مع نقابة الممثلين للتشاور حول الموقف القانوني الذي سيتخذه حيال من روجوا هذه الشائعة.

وأكد السقا أنه وزوجته يعيشان حياة مستقرة، لا يشوبها أي خلاف، مؤكدا أنه لن يتنازل عن حقه في مقاضاة مروجي الشائعات.