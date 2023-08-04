جورج وسوف يحيي حفلاً حاشداً في مهرجان جرش بالأردن
أحيا الفنان السوري جورج وسوف حفلاً جماهيرياً حاشداً ضمن الحفلات الفنية التي يتضمنها مهرجان جرش للثقافة والفنون في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأقامت اللجنة المنظمة للحفل ستاراً أسوداً ضخماً بطول المسرح ليتم تجهيز كافة التحضيرات اللازمة لظهور الفنان المخضرم على خشبة مسرح جرش.
وقال مصدر من إدارة المهرجان لـ"إرم نيوز" إن الاستعانة بستارة سوداء على المسرح قبل بدء الحفل جاء بطلب من إدارة أعمال جورج وسوف ليتسنى لمرافقيه تحضيره للظهور بالشكل الأمثل أمام الجمهور.
واستهل "أبووديع" كما يطلق عليه الحفل بأغنية "حد ينسى قلبه" فور فتح الستار، ليعلن انطلاق تاسع ليالي مهرجان جرش الفنية.
واحتشد الاف الجماهير في المسرح الجنوبي قبل أكثر من ساعتين من بدء الحفلة انتظاراً للفنان المحبوب، الذي أطل عليهم واقفاً على قدميه رغم حالته الصحية وتقدمه في العمر.
وقدم صاحب "روحي يا نسمة" باقة من أجمل أغنياته في حفل هو الأضخم في هذه الدورة من مهرجان جرش.
يذكر ان الفنان السوري شارك أكثر من مرة بحفلات فنية على خشبة المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية شمال الأردن وتميزت حفلاته بحضور جماهيري كبير.