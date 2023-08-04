جورج وسوف يحيي حفلاً حاشداً في مهرجان جرش بالأردن

واستهل "أبووديع" كما يطلق عليه الحفل بأغنية "حد ينسى قلبه" فور فتح الستار، ليعلن انطلاق تاسع ليالي مهرجان جرش الفنية.

واحتشد الاف الجماهير في المسرح الجنوبي قبل أكثر من ساعتين من بدء الحفلة انتظاراً للفنان المحبوب، الذي أطل عليهم واقفاً على قدميه رغم حالته الصحية وتقدمه في العمر.

وقدم صاحب "روحي يا نسمة" باقة من أجمل أغنياته في حفل هو الأضخم في هذه الدورة من مهرجان جرش.

يذكر ان الفنان السوري شارك أكثر من مرة بحفلات فنية على خشبة المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية شمال الأردن وتميزت حفلاته بحضور جماهيري كبير.