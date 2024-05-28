سرقة 25 مليون دولار باستخدام تقنية "التزييف العميق"

خدع محتالون يستخدمون تقنية التزييف العميق موظفًا ماليًا في مدينة هونغ كونغ، الواقعة على ساحل الصين الجنوبيّ؛ لسرقة أكثر من 25 مليون دولار.

وتنكر المحتالون بهيئة زملاء الموظف، عبر مكالمة فيديو استخدموا فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي، حسبما قالت السلطات لوسائل الإعلام المحلية.

التزييف العميق هو مقطع فيديو أو صوت أو صورة لشخص حقيقي تم تعديله والتلاعب به رقمياً، غالباً من خلال الذكاء الاصطناعي، للاحتيال بشكل مقنع.

وفي التفاصيل، حضر الموظف المالي مكالمة الفيديو مع أشخاص يُعتقد أنهم المدير المالي للشركة وموظفون آخرون، الذين طلبوا منه إجراء تحويل أموال، في حين كان بقية الحاضرين في الاجتماع عبارة عن تزييف عميق تمت إعادة إنشائهم رقمياً.