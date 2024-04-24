نزاع جديد بين تايلور سويفت وكيم كارداشيان

بعد أن زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تايلور سويفت قصدت كيم كارداشيان في مقطع من إحدى أغنياتها الجديدة، خرجت نجمة تلفزيون الواقع عن صمتها.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "بيبول"، اعتقدت كارداشيان البالغة من العمر 43 عاما أن أزمتها مع المغنية تايلور سويفت قد انتهت، لكنها تفاجأت بمقطع الأغنية، وأشارت إلى أن الوقت قد حان لتايلور سويفت بأن تضع حدًّا لخلافهما.

وقال مصدر موثوق للمجلة إن كارداشيان "لا تفهم سبب استمرار سويفت في استفزازها"، مضيفًا: "لقد مرت سنوات على خلافهما".

ويعود الخلاف بين تايلور وكيم إلى عام 2016 عندما أصدر كانييه ويست، زوج كيم كارداشيان آنذاك، أغنية "مشهور" Famous، والتي تضمنت كلمات تدعي أن كانييه جعل تايلور سويفت مشهورة. وأكدت بعض المصادر وقتها أن سويفت وافقت على كلمات الأغنية، لكن المغنية نفت موافقتها جملة وتفصيلا.

ولاحقًا أصدرت سويفت أغنية thanK you aIMee، التي قيل إنها تناولت الخلاف بينها وبين كانييه، حيث وصفته بالمتنمر.

ورغم أن كارداشيان أرادت إنهاء الخلاف منذ زمن، فيبدو أنها أعادت إشعاله من خلال نشر صورة لها مع صديقة سويفت السابقة، كارلي كلوس، ما أثار تساؤلات حول دوافعها في هذا الوقت.