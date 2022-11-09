زلزال يضرب نيبال وتصل ارتداداته إلى نيودلهي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 5,6 درجات ضرب غرب نيبال الأربعاء وشعر به سكان الهند المجاورة.

وحدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال قرب ديبايال، على بعد 340 كيلومترا غرب كاتماندو، وعلى عمق 15 كيلومترا.

وضرب الزلزال قرابة الساعة الثانية صباحا (20,30 ت غ) وتسبب بهزات أرضية في شمال الهند.

ونشر سكان العاصمة الهندية نيودلهي مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتأثير الهزات من بينها مصابيح وسياجات تتمايل.