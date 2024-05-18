تفاعل واسع مع صياد سعودي ظفر بسمكة فريدة (فيديو)

ووثق الفيديو تفاصيل كثيرة في مهارات الشاب للتغلب على قوة السمكة، بينما تجمع حوله عدد من رواد الكورنيش الذين استوقفتهم المغامرة وتتبعوها حتى نهايتها.

ووجدت قصة الصياد الشاب جمهوراً كبيراً بعد تناقل الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من التعليقات التي تشيد بالشاب ومهاراته في الصيد.

واختار فريق آخر اكتشاف نوع السمكة، وذهب كثيرون لكونها من فصيلة سمك التونة التي ستدر على الصياد نحو ستة آلاف ريال، بينما ذهب فريق ثالث لكون الشاب ارتكب مخالفة لأن الصيد ممنوع في الموقع ما لم يكن قد حصل على الإذن.

وقال متابع عبر منصة "إكس" معلقاً على فيديو الصياد إنه "فنان"، وكتب آخر "ماشاء الله عليه عبد الرحمن، شغوف ومبدع في الصيد"، فيما قال ثالث "واضح أنه صياد محترف صاد سمكة تونة ما شاء الله تبارك الله وزنها تقريبا عن 30 - 40 كيلو".

وأعادت تلك التفاصيل حول صيد السمكة الكبيرة، إلى الأذهان، رواية "الشيخ والبحر" للكاتب الأمريكي الراحل، آرنست همنغواي، والتي تدور حول تفاصيل مشابهة، قادت كاتبها مع روايات مميزة أخرى نحو العالمية.