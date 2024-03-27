العثور على قرية عمرها 3000 عام.. وآثارها تكشف أسرارًا صادمة (صور)

أجرى علماء آثار في مدينة "موست فارم" شرق إنجلترا والتي يطلق عليها "بومبي البريطانية" عمليات حفر كشفت عن بقايا بشرية، بما في ذلك هياكل عظمية، وأدلة على نمط الحياة.

وتعرضت القرية لحريق ضخم قبل نحو 2850 عامًا، حيث ابتلعت النيران منازل وأراضي جميع السكان، الذي فرَّوا تاركين وراءهم جميع ممتلكاتهم.

وخلال أعمال التنقيب، العام 2016، اكتشف الباحثون كنزًا من القطع الأثرية التي أعطت نظرة سريعة على الحياة اليومية القديمة.

ومن بين الاكتشافات ملعقة في وعاء من "العصيدة" نصف مأكولة، إلى جانب دلاء خشبية حملت العديد من العلامات التي كشفت سعة الحلية التي تمتع بها سكان القرية.