حريق كبير في أقدم أسواق بندر عباس الإيرانية (فيديو وصور)
نشب حريق كبير، مساء الأحد، في أهم الأسواق بمدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا".
وبحسب الوكالة فإن "النيران اشتعلت في العديد من المحلات التجارية في سوق بندر عباس القديم"، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث.
ولم تكشف الوكالة أو المسؤولون في مدينة بندر عباس عن أسباب الحريق وحجم الخسائر المتوقعة لهذا الحادث.
ويعد سوق بندر عباس القديم، والذي يعرف أيضًا باسم سوق بندر عباس التقليدي، أحد أقدم أسواق هذه المدينة الساحلية وأكثرها ازدحامًا، وعلى الرغم من وجود العديد من مراكز التسوق، إلا أنه لا يزال يتمتع بروح مفعمة بالحيوية.
وحصل السوق على لقب الجزء الأكثر ألوانًا في المدينة ويعتبر من أكثر المعالم السياحية جاذبية في بندر عباس. ويشتهر هذا السوق بالمصنوعات اليدوية المحلية والسلع الرخيصة أو المستعملة.