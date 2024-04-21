حريق كبير في أقدم أسواق بندر عباس الإيرانية (فيديو وصور)

نشب حريق كبير، مساء الأحد، في أهم الأسواق بمدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا".

وبحسب الوكالة فإن "النيران اشتعلت في العديد من المحلات التجارية في سوق بندر عباس القديم"، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث.