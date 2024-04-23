"شروق الأرض".. الصورة التي كشفت مكانة الإنسانية في الكون

أسهمت الصورة الشهيرة لـ"شروق الأرض" التي التقطها رواد فضاء أبولو في إثارة الرهبة من خلال الكشف عن منظور جديد لمكانة الإنسانية في الكون، فهي تُظهر الأرض التي نعيش عليها جميعًا، وهي عبارة عن كرة زرقاء صغيرة تقع داخل هذه المساحة السوداء.

وبعد مرور أكثر من 50 عامًا على التقاطها، لا يزال يُنظر إلى Earthrise على أنها إحدى أكثر الصور البيئية شهرة على الإطلاق، فعشية عيد الميلاد عام 1968، التقط طاقم أبولو 8، مشهدًا مذهلاً للأرض المضيئة تظهر فوق الأفق القمري القاحل أثناء دورانهم حول القمر.

وبمجرد نشر الصورة، بدأ أعضاء الكونغرس والقادة العالميون جميعًا يتحدثون عن مدى هشاشة الأرض، فيما سلطت "Earthrise" الضوء على تفرد كوكبنا في ذلك الكون الأسود الكبير.

شروق الأرض

وبسبب الصورة، أصيب رواد الفضاء في وكالة "ناسا" بالذهول مما رأوه، فقد صاح بيل أندرس في وجه زميله رائد الفضاء جيم لوفيل: "هل حصلت على فيلم ملون يا جيم؟ أعطني لفافة ملونة، بسرعة"، لينجحا بالفعل في التقاط الصورة الفوتوغرافية الأشهر في العالم.

وكانت هذه أول صورة ملونة للأرض عالية الدقة مأخوذة من الفضاء وتم تداولها بسرعة في جميع أنحاء العالم لأنها قدمت منظورا للأرض لم يسبق له مثيل.