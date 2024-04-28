مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة "طالبة العريش"

أجّلت محكمة مصرية، الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بنشر أخبار وإشاعات كاذبة بشأن مقتل الطالبة نيرة صلاح محمود، المعروفة إعلاميا بـ"طالبة العريش"، وذلك إلى جلسة 4 مايو.

ويواجه المتهمون اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة "طالبة العريش"، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت النيابة العامة في مصر أحالت المتهمين وعددهم 11 إلى المحاكمة بعد ثبوت التهمة عليهم.

تفاصيل القضية

وبدأت أحداث القضية عندما كشف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية وجود حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لأشخاص، بعضهم موجود خارج البلاد، قامت باستغلال واقعة "طالبة العريش" من أجل ترويج الشائعات، ونشر أخبار كاذبة؛ بهدف زعزعة الاستقرار.

وجاء في التقرير الفني، الذي قدمه قطاع الاتصالات للنيابة العامة، استخدام عدد من العناصر، بعضهم هارب خارج البلاد، حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة بشأن وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت- على خلاف الحقيقة - أن المجني عليها قد قُتلت، وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام، وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة".

وكانت جهات التحقيق كشفت، أخيرًا، تفاصيل جديدة في واقعة انتحار الطالبة نيرة صلاح، التي أثارت قضيتها جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيّنت التحقيقات أن المتَّهمَين الطالبة شروق أحمد، وزميلها الطالب طه، قد تعدَّيا على حرمة الحياة الخاصة لها.

وكانت نيرة تقيم مع المتهمة شروق والطالبتين مريم وولاء في غرفة واحدة في المدينة الجامعية، وحدثت خلافات بين الطالبات الثلاث والطالبة نيرة، بعد اتهامهن لها بسرقة مبالغ مالية منهن، وتصوير نفسها "سيلفي" وإظهارهن في الصورة وهنّ يرتدين ثياب النوم.

وبسبب هذه الخلافات، قامت زميلات "نيرة" بمغافلتها وسرقة محادثات من هاتفها بينها وبين أحد الشبان، تحتوي على عبارات مخلّة، وقمن لاحقًا بتهديدها بافتضاح أمرها؛ ما دفعها لطلب النقل من غرفتهن إلى غرفة أخرى.