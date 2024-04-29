تتخللها عواصف وأمطار.. أجواء غير مستقرة على دول الخليج وبلاد الشام

تشهد منطقة الشرق الأوسط، بما فيها دول الخليج وبلاد الشام، اعتباراً من اليوم الإثنين، أجواء مناخية غير مستقرة يتخللها عواصف ترابية وأخرى رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وأفاد فريق التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي" بدخول المنطقة في حالة إقليمية ماطرة، بدأ تأثيرها على العديد من دول الشرق الأوسط.

وخص الفريق بتلك التأثيرات تحديداً دول الخليج العربي ومنطقة بلاد الشام، موضحاً أنه يُتوقع أن تتصاعد شدتها تدريجياً خلال الأيام القادمة.

وقال الفريق إن أنظمة المحاكاة الحاسوبية للحالة الجوية والأمطار تفيد بتأثر كافة دول الخليج العربي بحالة ماطرة تتسم بالقوة والشمولية، خلال الأيام الأخيرة من أبريل وحتى بدايات مايو.

ويزداد تأثر دول محددة بتلك الأحوال الجوية غير المستقرة، وتحديداً الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق، حيث يُتوقع تكاثر السُحب الركامية في أجزاء مُختلفة، مع هطول زخات من الأمطار على فترات مصحوبة بالبرق والرعد.

ولم يستبعد الخبراء أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً مصحوبة بتساقط زخات البرد وتشكل السيول والسيول المنقولة وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق.