إبل عربية تجوب شوارع باريس في مشهد فريد (فيديو وصور)
في مشهد فريد، جابت إبل عربية، تمثل عدة دول، يوم السبت، شوارع العاصمة الفرنسية باريس، ومرت بالقرب من برجها الشهير إيفل.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مسيرة للإبل، نظمتها باريس، نحو خمسين رأساً من الجمال تحمل شعارات الدول المشاركة في الفعالية التي تحتفي بحيوان الصحراء، وبينها السعودية، والإمارات، وقطر، وعُمان، والبحرين، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والسودان.
وبجانب الدول العربية والدولة المنظمة فرنسا، شاركت في الاحتفالية، الولايات المتحدة، وكندا، والهند، وتنزانيا، وبيرو، والتشيك، وباكستان، والنمسا، وإسبانيا، وبوروندي، والسنغال، والكونغو الديمقراطية، وتشاد، وأنغولا، وإنجلترا، وأوغندا.
والتقطت الكاميرات صوراً ومقاطع فيديو توثق المسيرة التي تعكس تزايد الاهتمام العالمي بسفينة الصحراء كما يطلق على الإبل.
وأقيمت المسيرة احتفاءً بقرار الأمم المتحدة بتخصيص عام 2024 ليكون "السنة الدولية للإبل".
وإضافةً إلى المسيرة التي دخلت شوارع باريس للمرة الأولى منذ عام 1926، ومرّت من أمام قصر "فانسن" التاريخي، شهدت الاحتفالية إقامة جلساتٍ حوارية مُصاحبة لعرض وتبادل تراث الإبل والجوانب الثقافية في جميع أنحاء العالم، والتركيز على مساهمة كل دولة في السنة الدولية للإبل 2024.