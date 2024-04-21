إبل عربية تجوب شوارع باريس في مشهد فريد (فيديو وصور)

في مشهد فريد، جابت إبل عربية، تمثل عدة دول، يوم السبت، شوارع العاصمة الفرنسية باريس، ومرت بالقرب من برجها الشهير إيفل.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مسيرة للإبل، نظمتها باريس، نحو خمسين رأساً من الجمال تحمل شعارات الدول المشاركة في الفعالية التي تحتفي بحيوان الصحراء، وبينها السعودية، والإمارات، وقطر، وعُمان، والبحرين، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والسودان.

وبجانب الدول العربية والدولة المنظمة فرنسا، شاركت في الاحتفالية، الولايات المتحدة، وكندا، والهند، وتنزانيا، وبيرو، والتشيك، وباكستان، والنمسا، وإسبانيا، وبوروندي، والسنغال، والكونغو الديمقراطية، وتشاد، وأنغولا، وإنجلترا، وأوغندا.