عمرو مصطفى: أنا فنان عالمي ولا أُقارَن بفناني الجيل الحالي (فيديو)

قال الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى، إنه فنان عالمي جابت ألحانه العالم بأكمله، مشيرًا إلى أنه لا يقارَن بزملائه من الجيل الحالي.

وأضاف مصطفى خلال استضافته ببرنامج "بودكاست بيج تايم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وأصالة: "أنا فنان عالمي، ولدي ألحان في جميع أنحاء العالم، حيث غنى من ألحاني أتراك وإسبان وفرنسيون وخليجيون وغيرهم من جنسيات مختلفة، وأنا في حتة تانية مش زي باقي زمايلي".

وكشف الملحن المصري عن فكرة باستطاعتها إحداث طفرة في الحفلات الموسيقية، موضحًا: "لدي علم في الموسيقى سيساعد على تناغم الآلات الموسيقية في الحفلات المباشرة وسيكون الغناء مثل المسجل، ولكن نكون وقتها بحاجة إلى مهندس صوت".

وأشار مصطفى إلى أن اسمه أصبح مرتبطًا بالنجاح، مضيفًا "أصبح الآن لدي قدرة على تحويل أي موزع عادي إلى أهم موزع في الوطن العربي".

وحول التكريمات التي تقام بموسم الرياض لرموز الموسيقى في الوطن، قال مصطفى "أنا منتظر الليلة بتاعتي، ولما يكون عندك ألحان في جميع أنحاء العالم لملحن عربي مصري غنّى له أتراك وإسبان وهنود وأمريكان وفرنسيون وجزائريون وخليجيون ومصريون، ما تبينش ده وتقول أنا عندي حد كل الناس دي غنت له".

وأعلن عمرو مصطفى خلال البرنامج عن تحضيره لألبوم عبارة عن 10 أغان للفنانة أصالة، مشيرًا إلى أنه سيطرح في موسم الصيف المقبل، وذلك بعدما أبدت أصالة تخوفها من التعاون معه.