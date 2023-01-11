العثور على تمساح بطول 3 أمتار في قبو منزل عائلة ماليزية
قبض رجال الإطفاء في جزيرة بورنيو الماليزية على تمساح ضخم بطول 3 أمتار، كان ينتظر فريسته في قبو منزل يعود لأحد السكان المحليين، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وفي التفاصيل، اتصل سكان المنزل بالشرطة مساء يوم أمس الثلاثاء للإبلاغ عن تمساح مفترس رؤوه في قبو منزلهم.
وقال متحدث باسم رجال الإطفاء لإحدى الصحف المحلية: "عندما وصلنا إلى المكان، عثرنا على تمساح يبلغ طوله نحو 3 أمتار، متواجد في الطابق السفلي لمنزل العائلة".
وأضاف: "أمسكنا بالتمساح وتمكنّا من ربطه بمساعدة السكان المحليين، ولاحقا تم تسليمه للجهات المعنية".
وتأتي هذه الحادثة، بعد أيام من إنقاذ شاب من ناميبيا (19 عاما) لشقيقته (9 سنوات) التي تعرضت لهجوم خطير من تمساح، ما تسبب بإصابتها بجروح في فخدها وجذعها.
يذكر أن التماسيح تقتل سنويا أكثر من 1000 شخص حول العالم.