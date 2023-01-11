العثور على تمساح بطول 3 أمتار في قبو منزل عائلة ماليزية

قبض رجال الإطفاء في جزيرة بورنيو الماليزية على تمساح ضخم بطول 3 أمتار، كان ينتظر فريسته في قبو منزل يعود لأحد السكان المحليين، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي التفاصيل، اتصل سكان المنزل بالشرطة مساء يوم أمس الثلاثاء للإبلاغ عن تمساح مفترس رؤوه في قبو منزلهم.