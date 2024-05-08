حذفت صورها معه.. أصالة تثير تكهنات بالانفصال عن زوجها فائق حسن

في حركة مفاجئة حذفت المطربة السورية أصالة نصري كل الصور التي تجمع بينها وبين زوجها الشاعر العراقي فائق حسن عبر حسابها على "إنستغرام"، دون إلغاء متابعتها له.

وأثارت أصالة فضول متابعيها في مواقع التواصل، والذين ذهبوا للتحقق من صور الثنائي في حساب فائق حسن، حيث تبين أنه لم يحذف أيًّا منها.

وقال المعلقون في مواقع التواصل، إن ما فعلته أصالة هو تمهيد لإعلان انفصالها عن الشاعر الشهير، بينما رجح آخرون أنها حذفت الصور خوفا من الحسد، وراح فريق ثالث ليؤكد أن الفنانة تحب إثارة الجدل بين الحين والآخر.

وتحرص أصالة دوما على إظهار حبها لزوجها فائق حسن منذ ارتباطهما، ففي كل ظهور إعلامي أو حفل غنائي تحضره، تؤكد على امتنانها على وجوده في حياتها.

يذكر أن آخر ما كتبه فائق حسن عن أصالة عبر "إنستغرام" كان في نهاية يناير الماضي، حيث امتدح أغنيتها "وطن"، لافتا إلى أنها دائما ما تؤثر به في كل مرة يستمع إليها، سواء منها ما هو بشكل مباشر أو عبر المنصات.

وردت أصالة على إطراء فائق حسن وقتها بتعليق قالت فيه: "يا دنيتي الحلوة يا حبيبي يا أبي صوتي لولا روحي اللي انت مدلعها ما حلي، ويمكن كمان ما وصل".

يذكر أن أصالة انفصلت عن المخرج طارق العريان بعد زواج استمر نحو 14 عاما، وأثمر عن ابنين، لكنهما انفصلا بعد أن أكدت أصالة أنها أقدم على خيانتها مع عارضة أزياء سورية شابة، وبعد مدة وجيزة عقدت أثالة قرانها على الشاعر العراقي فائق حسن.