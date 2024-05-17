فجر السعيد تنفي وفاة نضال الأحمدية

نفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الجمعة، الأنباء المتداولة حول وفاة الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية، وطالبت بالتوقف عن إطلاق الشائعات.

وكتبت فجر السعيد على حسابها الشخصي في منصة "إكس": "الست نضال الأحمدية بخير والحمد لله، وبطلوا إشاعات"؛ ردا على معلومات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية.

وتابعت: "حسبي الله على زمور الخطر وفانزاتها اللي ما يعرفون إلا إشاعات الموت، من كتب هاشتاج غير حقيقي كهذا وفاة نضال الأحمدية عاد إليه قريباً".

ولم تحدد فجر السعيد من تقصد بـ"زمور الخطر".