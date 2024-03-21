بالدموع.. محمد عبده يروي قصة مؤثرة عن والده (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا يروي فيه الفنان محمد عبده قصة مذهلة عن والده وكيف توفي قبل أن يولد ولم ير صورته طوال عمره إلا منذ أشهر قليلة.

وتأثر الفنان وتجمدت الدموع في عينيه وهو يحكي التفاصيل المؤثرة في حلقة بودكاست "بيج تايم" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب مع الفنانة السورية أصالة ويذاع على mbc.

وقال المطرب الكبير إنه من مواليد 1949 وحين بلغ سنتين كان يرى صورة رجل لا يعرفه ويسأل عنها والدته فتخبره أن هذا أبوه، الذي عرف فيما بعد أنه ذهب ليتلقى العلاج من مرض جلدي في منطقة مشهورة بالعيون الكبريتية على حدود السعودية مع اليمن، لكنه توفي ولم يعد.

وأشار إلى أن الصورة فُقدت من المنزل دون أن يعرف ملامح والده أو تثبت بذاكرته بسبب حداثة سنه آنذاك وبالتالي كبر وتقدم به العمر دون أن يعرف شيئا عن شكل والده.

وقبل عدة أشهر فقط، جاءه شخص يمني، وقال له إنه عثر على صورة والده بالصدفة ضمن أرشيف شركة سفن يمنية، وإن حفيد صاحب الشركة هو من تعرف على الصورة وطلب منه أن يوصلها للفنان الكبير يدا بيد.

وأوضح أن الصورة كانت بحالة جيدة رغم مرور أكثر من 70 عاما عليها؛ لأنها مأخوذة من بطاقة الهوية الخاصة بصاحبها كما تم حفظها طوال هذه السنوات بطريقة متقنة.