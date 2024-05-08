رصد "يعسوب سيناء" في إسرائيل للمرة الأولى

رُصدت في إسرائيل، للمرة الأولى، حشرة "يعسوب" قادمة من شبه جزيرة سيناء، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.

والحشرة المرصودة تمت ملاحظتها في مستوطنة "نيوت سيمادار" الزراعية في صحراء النقب جنوبي إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن اليعسوب الخطافي، المعروفة علميًا باسم "Paragomphus sinaiticus"، لم يكن معروفا أنها تعيش في صحراء النقب، ما دفع علماء الحشرات إلى تسميتها "ملكيت سيناي" بالعبرية.

وأشارت إلى أن هذا الاكتشاف تم من قبل رع شايش، وهو طالب في مرحلة الدراسات العليا في جامعة حيفا، خلال المسح الذي أجرته جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل.

وفي حين أن "اليعسوب الخطافي" تتواجد عادةً بالقرب من واحات المياه العذبة والأنهار في صحراء شمال أفريقيا والجزيرة العربية وصحراء سيناء، فإن ظهورها في صحراء النقب كان متوقعًا.

وأوضح البروفيسور زوهار ياناي، من جامعة تل أبيب، أن "أنواعًا معينة من اليعسوب، بما في ذلك خطاف سيناء، يمكنها الطيران لمسافات طويلة والتكيف مع البيئات الجديدة".

وأضاف ياناي: "مع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه اليعسوب مهاجرة أم أن وجودها في إسرائيل ظاهرة مؤقتة".