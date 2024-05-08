رصد "يعسوب سيناء" في إسرائيل للمرة الأولى
رُصدت في إسرائيل، للمرة الأولى، حشرة "يعسوب" قادمة من شبه جزيرة سيناء، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.
والحشرة المرصودة تمت ملاحظتها في مستوطنة "نيوت سيمادار" الزراعية في صحراء النقب جنوبي إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن اليعسوب الخطافي، المعروفة علميًا باسم "Paragomphus sinaiticus"، لم يكن معروفا أنها تعيش في صحراء النقب، ما دفع علماء الحشرات إلى تسميتها "ملكيت سيناي" بالعبرية.
وأشارت إلى أن هذا الاكتشاف تم من قبل رع شايش، وهو طالب في مرحلة الدراسات العليا في جامعة حيفا، خلال المسح الذي أجرته جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل.
وفي حين أن "اليعسوب الخطافي" تتواجد عادةً بالقرب من واحات المياه العذبة والأنهار في صحراء شمال أفريقيا والجزيرة العربية وصحراء سيناء، فإن ظهورها في صحراء النقب كان متوقعًا.
وأوضح البروفيسور زوهار ياناي، من جامعة تل أبيب، أن "أنواعًا معينة من اليعسوب، بما في ذلك خطاف سيناء، يمكنها الطيران لمسافات طويلة والتكيف مع البيئات الجديدة".
وأضاف ياناي: "مع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه اليعسوب مهاجرة أم أن وجودها في إسرائيل ظاهرة مؤقتة".
ووفق التقرير، تعتمد حشرات اليعسوب على الماء في المراحل الأولى من دورة حياتها، ولكن بمجرد وصولها إلى مرحلة البلوغ، لا تعد بحاجة إلى الوصول إليه، وبدلًا من ذلك، تحصل على الرطوبة من الحشرات التي تستهلكها.
وفيما يتعلق بأسباب وجود "يعسوب سيناء" في إسرائيل، أشارت "هآرتس" إلى عدة عوامل محتملة في مقدمتها التغير المناخي.
وأضافت الصحيفة العبرية: رغم أن صحراء النقب تتسم دائما بشدة الجفاف، إلا أن التصحر الناجم عن تغير المناخ في المناطق المجاورة، مثل شمال أفريقيا والجزيرة العربية، يمكن أن يدفع هذه الحشرات للبحث عن بيئات عيش جديدة.