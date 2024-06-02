"عناق الغرباء" يُودع "تيكتوكر" جزائريًّا في السجن

حكم القضاء الجزائري الخميس على "التيكتوكر" معرف محمد رمزي، بشهرين حبسًا غير نافذ، وغرامة مالية تقدر بـ5 ملايين سنتيم، لعرضه أشياء مخلة بالحياء، واستنساخ تجربة "عناق الغرباء".

واتهم رمزي بجنح فعل وعرض أشياء مخلة بالحياء، واستنساخ تجربة "العناق الغرباء" في الشوارع، وهو ما فجر غضبًا واسعًا قسّم الآراء بين مؤيد ومعارض.

وتعود وقائع القضية إلى الصيف الماضي، عندما استنسخ المتهم تجربة اجتماعية عُرفت في أوروبا، وهي "عناق الغرباء" في الشارع.

وفي حادثة أخرى، نشر المتهم في الفترة ذاتها، فيديو يمارس فيه ألعاب الخفة برفقة فتاتين تلبس كلٌّ منهما فستانًا قصيرًا، وتضع إحداهن وشمًا، وهو ما تمَّ اعتباره فيديو خادشًا.