العراق.. طلب رسمي لحجب تطبيق "تيك توك"
كشفت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، اليوم الإثنين، عن تقديم طلب لمجلس الوزراء، لحجب تطبيق "تيك توك" الصيني.
وقالت الياسري خلال مؤتمر صحفي، إن "العراق خرج من قائمة أعلى الدول زيارة ومشاهدة للمواقع الإباحية"، مشددة على "ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب لحجب مثل هذه التطبيقات".
وذكرت في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "عدد الزيارات للمواقع الإباحية خلال شهر يناير من العام الماضي أكثر من نصف مليار مشاهدة"، مؤكدة انخفاضها خلال شهر فبراير من هذا العام إلى 89 مليون زيارة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 14 مارس/آذار الجاري، قرارا بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط.
وينص القرار على حجب المحتوى الذي يخدش الحياء، ويتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة، والتجاوز على الأنبياء والرسل والرموز الدينية، والإساءة للأديان والمذاهب، والترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي، والتعرض للآخرين والإساءة إليهم.
وعقب صدور القرار، أثيرت تساؤلات عما إذا كان سيتبعه حظر لتطبيقات محددة لمواقع التواصل الاجتماعي أم حسابات عبر هذه المنصات.
ووصل عدد مستخدمي تطبيق "تيك توك" في العراق 31.95 مليون مستخدم هذا العام، بعد أن كان يبلغ 23.88 مليون مستخدم العام الماضي، متفوقا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"يوتيوب"، بحسب مركز الإعلام الرقمي في العراق.