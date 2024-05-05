السعودية.. شروط جديدة لـ"مزيد من الحرية" لزبونات الخياطة النسائية

تنتهي، اليوم الأحد، مهلة الاستماع إلى ملاحظات الجمهور والمستثمرين والعاملين في محال الخياطة النسائية في السعودية، قبل إقرار اشتراطات جديدة تضمن مزيداً من الحرية للنساء.

وعرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على منصة "استطلاع" الرسمية اشتراطاتها الجديدة لمحال الخياطة النسائية، التي تتضمن، على سبيل المثال، منع دخول الرجال، ومنع تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية.

كما تتضمن اشتراطات محال الخياطة النسائية أن يقتصر العمل على النساء فقط، وتكون جميع العاملات والمستفيدات من النساء، إذ لا يسمح بدخول الرجال في أثناء ساعات العمل، إلا في حالة وجود صيانة، وخلو المحل من المستفيدات أو بعد انتهاء الدوام، ويُستثنى من ذلك الحالات الطارئة.

وتضمنت الاشتراطات أن يُراعى في التصميم خصوصية المستفيدات، إذ لا يتيح رؤية من في الداخل، ويُمنع تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية.

ومن ضمن اشتراطات عديدة أخرى، معايير للسلامة والوقاية من الحرائق، وسلامة العاملين الصحية، ونظافة المحل.

وتعرض الوزارات والهيئات الحكومية القوانين والتعديلات عليها في منصة "استطلاع" الرسمية؛ لمعرفة ملاحظات الجمهور والقطاع الخاص والجهات الحكومية بشأنها، قبل إقرارها رسمياً.