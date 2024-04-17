محمد عبده يكشف تطورات وضعه الصحي بعد إصابته بوعكة (فيديو)

وأشار فنان العرب إلى أنه دائمًا ما يصاب بالأنفلونزا بعد فترة العيد بسبب زحام الحجاج والمعتمرين، وما يحملونه من فيروسات من البلدان المختلفة.



وتابع "تلقيت العديد من المكالمات التي تطمئن على صحتي، ومقدر لهم كل هذه المشاعر المحبة، وأعتذر من الذين لم استطع الرد عليهم أو التواصل معهم وأطمئنهم على صحتي".

وأكد محمد عبده أن حالته تحسنت كثيرًا، لكنه طلب إلغاء حفله بالبحرين، لأنه لا يفضل الظهور والغناء للجمهور وهو ليس بأفضل حال.



وكان الفنان محمد عبده قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الشركة المنظمة لحفله الذي كان مقررًا إقامته بالبحرين في 19 إبريل المقبل للإعلان عن إلغائه، معللًا أن السبب مرور الفنان بوعكة صحية مفاجئة.

ونشرت الشركة المنظمة لحفل محمد عبده، بيانًا جاء به "تنويه.. تم إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده والفنان خالد الشيخ في البحرين والذي كان من المفترض إقامته يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل".