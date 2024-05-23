مستجدات الحالة الصحية للفنان اللبناني ريان بعد إصابته بالسرطان

كشف فريد بوسعيد، نقيب الموسيقيين اللبنانيين، مستجدات الحالة الصحية لمواطنه المطرب ريان، بعد خضوعه، أمس الأربعاء، لعملية جراحية إثر إصابته بسرطان الكلى، لافتا إلى أن العملية تمت بنجاح.

وأضاف بوسعيد، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنّ ريان خضع، أمس، لعملية استئصال للكلى بسبب إصابتها بورم سرطاني، مضيفا: "العملية تمت بنجاح والحمد لله، وأنا اطمأننت عليه بعد العملية، ومن المقرر أن يظل لمدة داخل المستشفى تحت الرعاية، وسيتم إجراء فحوصات أخرى للتأكد من عدم وجود أورام بأماكن أخرى غير الكلى قبل خروجه من المستشفى".

وأعلن المغني اللبناني، ريان، إصابته بالسرطان، أمس، وذلك من خلال فيديو بثه، وكشف فيه التفاصيل.

وظهر ريان في الفيديو، وهو يتوجه إلى أحد المستشفيات ليجري فحوصات، معلقا أن "الفحوصات التي أجراها في المستشفى، وتعود إلى يوم الإثنين، هي الأخيرة، قبل دخوله غرفة العمليات".

وأوضح أنه من المقرر أن يجري عملية جراحية لاستئصال "كليته"، وذلك بعد أن تبين إصابته بسرطان الكلى.

واختتم ريان حديثه بالقول، إنه "راضٍ عما كتبه الله له"، طالبًا من جمهوره الدعاء له.

وعبّر العديد من المتابعين عن تعاطفهم ودعمهم للفنان اللبناني خلال رحلة علاجه من مرض السرطان.