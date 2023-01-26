صحفي لبناني يقاضي نادين نجيم ويتهمها بالإساءة له
قدم الصحفي اللبناني ربيع فران بلاغًا رسميًا ضد مواطنته الفنانة نادين نسيب نجيم، أمام النيابة العامة الاستئنافية في العاصمة بيروت، يتهمها بالإساءة له في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر".
ونشرت الإعلامية اللبنانية رولا نصر، عبر حسابها على "تويتر"، صورة للبلاغ الرسمي الذي تقدم به "فران" ضد نادين نجيم، وظهر أن البلاغ تم تحويله إلى جرائم المعلوماتية بالنيابة اللبنانية.
وذكرت رولا نصر في منشورها أن ربيع فران تقدم بالبلاغ بعدما خالفت الفنانة اللبنانية وعدها عن طريق أصدقاء مشتركين بينها وبين الصحفي اللبناني بأنها ستحذف التغريدة، لكنها لم تفعل.
يشار إلى أن نادين نجيم كانت انتقدت عبر تغريدة على "تويتر" أحد الصحفيين في بلادها، دون أن تسميه؛ بسبب انتقاده لمسلسل "صالون زهرة" الذي قامت ببطولته.
وجاء في التغريدة التي انتقدت فيها الفنانة اللبنانية الصحفي بشدة: "مش كل جلجوء مسك قلم صار اسمه صحافي!، متل ما بدك تخبّص بالحكي لأنه السمّ متحكم فيك أنا كمان بدي قلك أنك ركيك وما عندك مصداقية وما خرجك تكون صحافي".
وشددت نجيم هجومها الشديد على الصحفي الذي لم تسمه بالقول: "عقبال ما نخلص من أمثالك يلي عم تشوه صورة الصحافة، خبيث ومصدّق حالك كمان".
وكان الصحفي اللبناني ربيع فران هاجم الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة" ووصفه بـ"السخيف"، معرباً عن استغرابه من فوز بعض أبطاله بجوائز في حفل صناع الترفية "جوي أووردز" الذي عقد قبل أيام في العاصمة الرياض.