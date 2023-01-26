صحفي لبناني يقاضي نادين نجيم ويتهمها بالإساءة له

قدم الصحفي اللبناني ربيع فران بلاغًا رسميًا ضد مواطنته الفنانة نادين نسيب نجيم، أمام النيابة العامة الاستئنافية في العاصمة بيروت، يتهمها بالإساءة له في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر".

ونشرت الإعلامية اللبنانية رولا نصر، عبر حسابها على "تويتر"، صورة للبلاغ الرسمي الذي تقدم به "فران" ضد نادين نجيم، وظهر أن البلاغ تم تحويله إلى جرائم المعلوماتية بالنيابة اللبنانية.