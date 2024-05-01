أول فيديو يُظهر حمل الأميرة رجوة الحسين

وبدت معالم الحمل واضحة على الأميرة، التي كشف القصر الملكي الأردني عن حملها قبل عدة أسابيع، مؤكدا أنها ستضع مولودها الأول في الصيف المقبل.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن ملامح السعادة بدت واضحة على وجه الأميرة، التي غادرت متجر بيع مستلزمات الأطفال رفقة امرأة، لم يتم التعرف عليها.

يذكر أن ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله كان قد تزوج من الأميرة رجوة خالد السيف في يونيو العام الماضي، وهي سعودية الجنسية، وتبلغ من العمر 30 عاما.