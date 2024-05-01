أول فيديو يُظهر حمل الأميرة رجوة الحسين
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في إكس، (تويتر سابقا)، الأميرة رجوة الحسين وهي تغادر أحد المحال التجارية في العاصمة الأردنية عمان.
وبدت معالم الحمل واضحة على الأميرة، التي كشف القصر الملكي الأردني عن حملها قبل عدة أسابيع، مؤكدا أنها ستضع مولودها الأول في الصيف المقبل.
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن ملامح السعادة بدت واضحة على وجه الأميرة، التي غادرت متجر بيع مستلزمات الأطفال رفقة امرأة، لم يتم التعرف عليها.
يذكر أن ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله كان قد تزوج من الأميرة رجوة خالد السيف في يونيو العام الماضي، وهي سعودية الجنسية، وتبلغ من العمر 30 عاما.