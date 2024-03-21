السعودية.. طريقة تسويق "سخية" تثير جدلاً واسعاً وتنتهي بتدخل رسمي

تدخلت وزارة التجارة السعودية، الأربعاء، في أسلوب ترويج سخي جديد لجأت إليه بعض الشركات ومعلنون، وأثار جدلاً واسعاً في اليومين الماضيين، بعد تداول مقاطع فيديو لوضع مبالغ مالية كبيرة داخل عبوات المنتجات المعدة للبيع.

ويعتمد الأسلوب التسويقي الجديد على تخصيص مبالغ مالية مختلفة لكل منتج، بعضها وصل إلى مليون ريال (266 ألف دولار) يتم تقسيمها بشكل عشوائي ووضعها داخل عبوات المنتجات التي يتم الترويج لبيعها، كالعطور ومواد التجميل.

وأفادت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، بأن "جوائز (اليانصيب) التي تقوم على اشتراط شراء السلع والمنتجات مقابل الحصول على جوائز نقدية أو الدخول في سحوبات الجوائز، أو توزيع الأموال داخل المنتجات المعروضة للبيع على المستهلكين، تعد من الأنشطة المحظورة في المملكة".