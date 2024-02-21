تشبه "حياة الملوك".. مقاطع تكشف كيف عاش "إسكوبار الإكوادور" (صور)

كشفت مقاطع فيديو جديدة نشرت مؤخراً عن الحياة التي عاشها زعيم أخطر عصابة إجرامية في الإكوادور، خوسيه أدولفو ماسياس، خلال فترة سجنه، والتي تشبه "حياة الملوك" بحسب وصف البعض.

وحكم على ماسياس بالسجن عام 2011 بعد اتهامه بارتكاب سلسلة من جرائم القتل والاتجار بالمخدرات، لكنه خرج من السجن في فبراير/شباط 2013، قبل أن يتم القبض عليه مرة أخرى بعد أشهر.

وكان "فيتو" وهو لقب ماتياس الذي يشتهر به، قد فرّ من السجن الشهر الماضي، لتجتاح الاكوادور بعد ذلك موجة حادة من العنف، ما دفع الرئيس دانيال نوبوا لفرض حالة الطوارئ وأعلن "الحرب" على العصابات.