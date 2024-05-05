أشبه بالمعجزة.. مظلية تروي قصة سقوطها من ارتفاع 13500 قدم

روت الأمريكية جوردان هاتميكر تفاصيل الحادث الذي تعرضت له في 14 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021، خلال محاولتها الحصول على رخصة القفز بالمظلات.

وقالت، في حديث نشرته صحيفة "ميرور"، إنه في أثناء هبوطها السريع على ارتفاع 13500 قدم فوق سوفولك، بولاية فيرجينيا، وقعت الكارثة، فقد ارتطمت بالأرض بسرعة تزيد على 60 ميلًا في الساعة.

كانت هذه القفزة هي السادسة عشر التي قامت بها هاتميكر، البالغة من العمر 37 عامًا، من الطائرة، لتكمل حياتها الآن على عكازين بسبب الحادث.

وأضافت هاتميكر: "نجوت من القفز بالمظلة بعد فشل فتحها، لقد كان أسوأ ألم يمكن أن تشعر به على الإطلاق"، واصفة تلك الحادثة بأنها "لحظات مرعبة".

وأوضحت أن "كل شيء كان على ما يرام في أثناء السقوط الحر، لكن بعد ذلك قمت بسحب شلال الطيار، لكنه التف حول ساقي اليمنى عدة مرات.. وحاولت يائسة التخلص منه".