بعد إشهار إسلامها.. مارين الحيمر: لن أتحجب الآن
بعد أيام من تصدر عناوين الأخبار وصفحات التواصل الاجتماعي بسبب إشهار إسلامها، خرجت عارضة الأزياء الفرنسية من أصل مغربي "مارين الحيمر" لتوضيح بعض النقاط المهمة.
وقالت مارين في منشور لها عبر ستوري إنستغرام: "اطلب من جميع من يتابعني ويحترمني ألا يصدر أحكاما على طريقة ممارستي لديني. أشكركم على رسائلكم وآرائكم ونصائحكم".
وتابعت:" أغلبكم يتمنون لي الخير، ولكن دعوني أعيد لكم مرة أخرى، لقد قررت أن أسلك هذا الطريق بمفردي ووفقا لرؤيتي وقراءتي ومشاعري".
وأضافت: "تسألونني بشكل متكررعن وضعي للحجاب. هذا اختيار يجب أن يتم بقناعة ومعرفة الشخص نفسه، حتى الآن أنا أضع الحجاب على قلبي وكلامي وأفعالي.. وكل شي يحدث في الوقت المناسب. أحبكم".
ولاحقا، ظهرت مارين بستوري أخرى دون حجاب، واضعة "قلادة" ذهبية على صدرها جاءت بتصميم كلمة "الله"، وشكرت المتابعين على احترامهم، وتمنت لهم يوما سعيدا.
وبهذا تكون مارين قد انهت جدل وضعها للحجاب، بعد أن ظهرت به عدة مرات بعد إشهار إسلامها قبل أيام قليلة بفيديو عبر حسابها الموثق في إنستغرام.
نطق الشهادتين
وكانت البداية عندما ظهرت "مارين" بفيديو وهي تنتطق الشهادتين، كاشفة أنها اعتنقت الإسلام منذ أشهر، وأن المقربين منها علموا بالأمر، إلا أنها أرادت أن تعلن الأمر لمتابعيها الذين يصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف، وقالت: "هناك طرق يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، هي فقط بينك وبين الله".
وأكدت مارين أن قرار دخولها الإسلام كان اختيارا للروح والقلب والعقل، مشيرة إلى أنها راجعت إحساسها بالأولويات وأعادت التفكير في خيارات الحياة.
وفي صور أخرى نشرتها العارضة الفرنسية في حسابها، ظهرت وهي تؤدي مناسك العمرة بمكة المكرمة.
يذكر أن مارين الحيمر هي من مواليد فرنسا لعام 1993، إلا أنها تحمل أصولا مغربية ومصرية، اشتهرت بعد مشاركتها ببرنامج واقع فرنسي، إلى جانب امتهانها عروض الأزياء.