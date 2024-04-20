فرنسا.. تفكيك شبكة للاتجار بعناكب وزواحف محمية

أعلنت النيابة العامة في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، الجمعة، تفكيك شبكة للاتجار بالأنواع المحمية، ومصادرة أكثر من ألف عنكبوت من نوع "لاتروديكتوس ماكتاس" وزواحف.

وعُثر على كمية كبيرة من الأنواع المحمية التي تم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني، أحيانا في أماكن "تؤوي أطفالا"، خلال 14 عملية دهم لأماكن مختلفة من الأراضي الفرنسية.

وبلغ إجمالي هذه الحيوانات 97 رتيلاء، وألف عنكبوت من نوع "لاتروديكتوس ماكتاس"، و5 أفاعٍ و4 ثعابين و22 عقرباً وسلاحف وضفدعتين، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتوصّل المحققون إلى أن أربعة أشخاص يعيشون في الألزاس (شرق) يسافرون باستمرار إلى غويانا، وهي منطقة فرنسية في أمريكا الجنوبية، أو إلى دول أجنبية للبحث عن عناكب وزواحف من أجل بيعها بشكل غير قانوني في فرنسا، بمبلغ إجمالي يقدر بآلاف عدة من اليورو.