وائل كفوري "مسك ختام" فعاليات مهرجان جرش

ووصفت الدورة الحالية 37 من مهرجان جرش بالناجحة، حيث شهدت مشاركة من ألف شخص من الأردن والوطن العربي والعالم.

كما شهدت هذه الدورة من المهرجان تنوعاً في البرنامج الفني والثقافي لتناسب جميع الأذواق والأعمار.

ووفق مدير آثار جرش زار المهرجان الذي حملت دورته الحالية شعار "ويستمر الفرح"، أكثر من ربع مليون شخص.