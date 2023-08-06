وائل كفوري "مسك ختام" فعاليات مهرجان جرش
"ختامها مسك".. بتلك الكلمات عبر جمهور جرش عن سعادتهم بحضور حفلة الفنان اللبناني وائل كفوري الذي أحيا آخر ليالي المهرجان الذي انطلق في 26 تموز الماضي واختتم السبت.
واستهل النجم اللبناني حفلته بأشهر اغانيه القديمه "شو رأيك" مستعيدا مع الجمهور الذي تجاوز سعة المسرح الجنوبي ذكريات أكثر من عقدين على تلك الأغنية.
ولم تتوقف حماسة الجمهور الذي واصل الغناء طيلة حفلة وائل الذي اختار أغاني ليلة الختام بعناية متنقلاً بين جديده وقديمه مثل "لو حبنا غلطة" و"مين حبيبي أنا" و"يا ضلي يا روحي" و"البنت القوية" وغيرها.
ووصفت الدورة الحالية 37 من مهرجان جرش بالناجحة، حيث شهدت مشاركة من ألف شخص من الأردن والوطن العربي والعالم.
كما شهدت هذه الدورة من المهرجان تنوعاً في البرنامج الفني والثقافي لتناسب جميع الأذواق والأعمار.
ووفق مدير آثار جرش زار المهرجان الذي حملت دورته الحالية شعار "ويستمر الفرح"، أكثر من ربع مليون شخص.