بطريقة لافتة.. أهالي صور العمانية يعدّون "مضبي عيد الأضحى"

يتميز أهالي سلطنة عمان بطريقتهم الخاصة في إعداد وشواء لحم الأضحية في عيد الأضحى، إذ يجتمع أهالي كل منطقة معا، لإعداد الأضحية وتحضيرها، احتفالا بالعيد الكبير.

ووثق الإعلامي محمد المخيني، طريقة قيام أهالي صور العمانية، بشواء لحم الأضحية، حيث يطلقون على طريقة إعدادها في هذه الولاية بـ"المضبي"، خلافا لباقي الولايات الذين يطلقون عليها "الشواء".

ويظهر في الفيديو تحلق العشرات من أهالي الولاية حول "الحفرة"، الموجودة خصيصا لشواء لحم الأضحية.

وقال المخيني في تقريره المصور إن أهالي صور يرمون اللحم في الحفرة الساعة 4 عصرا أول أيام العيد، وينتظرونه حتى الساعةت 10 ليلا، ثم يخرجونه ويتركونه لليوم الثاني من العيد، الذي يعتبر اليوم الرسمي لاستقبال الزوار والمهنئين، لتقديم الوجبة التي تعد أشهر وجبات العيد في السلطنة.