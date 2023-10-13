5 أخطاء في الديكور تجعل منزلك يبدو مبتذلاً

عندما نصمم منازلنا، غالبًا ما ننجذب نحو ما يبدو مألوفًا، فيختار بعضنا درجات ألوان محايدة، بينما يفضل آخرون الألوان الزاهية.

وفي حديث له مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضح مهندس التصميم والديكور "سايمون ريبتستر" إن بعض الديكورات الداخلية التي نختارها، قد تجعل منازلنا تبدو قديمة ومبتذلة، مشددا على أن المنزل يجب أن يعبّر عن هوية صاحبه.

الديكور المزدحم

عند الانتقال لمنزل جديد، من السهل الانجراف وراء شراء الكثير من التحف وقطع الزينة، هذا الأمر يؤدي إلى ازدحام ديكوري غير مريح للنظر، بحسب سايمون.

هنا يوصي سايمون بضرورة النظر عن كثب إلى مساحة كل غرفة، وعدم الخوف من ترك مساحات فارغة على الجدران أو الأرضيات، والحرص على اختيار ألوان بسيطة ومريحة للعين.