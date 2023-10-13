5 أخطاء في الديكور تجعل منزلك يبدو مبتذلاً
عندما نصمم منازلنا، غالبًا ما ننجذب نحو ما يبدو مألوفًا، فيختار بعضنا درجات ألوان محايدة، بينما يفضل آخرون الألوان الزاهية.
وفي حديث له مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضح مهندس التصميم والديكور "سايمون ريبتستر" إن بعض الديكورات الداخلية التي نختارها، قد تجعل منازلنا تبدو قديمة ومبتذلة، مشددا على أن المنزل يجب أن يعبّر عن هوية صاحبه.
الديكور المزدحم
عند الانتقال لمنزل جديد، من السهل الانجراف وراء شراء الكثير من التحف وقطع الزينة، هذا الأمر يؤدي إلى ازدحام ديكوري غير مريح للنظر، بحسب سايمون.
هنا يوصي سايمون بضرورة النظر عن كثب إلى مساحة كل غرفة، وعدم الخوف من ترك مساحات فارغة على الجدران أو الأرضيات، والحرص على اختيار ألوان بسيطة ومريحة للعين.
الإضاءة السيئة
وفقا لسايمون، فإنّ الإضاءة هي العنصر الحاسم في التصميم، إذ لها قدرة على جعل الغرفة تبدو مريحة ودافئة وجذابة، أو غير مريحة على الإطلاق.
وتشمل أخطاء الإضاءة الأكثر شيوعا، الضوء الساطع أو الخافت جدا.
ويضيف: "بعض الغرف تحتاج إضاءة قوية كالمطبخ والحمام، بينما تحتاج غرفة النوم وغرفة الجلوس إضاءة أقل توهجا".
فوضى الحمام
يعتقد سايمون أن أصحاب المنازل يقللون من أهمية أماكن التخزين في الحمامات، الأمر الذي يجعل الأغراض الشخصية تتناثر هنا وهناك، والتي تجعل الحمام يبدو قديما.
وهنا ينصح سايمون، بوضع خزائن لاحتواء المناشف ومستحضرات العناية الشخصية، مشددا على عدم تركها على حافة المغسلة أو حوض الاستحمام.
افتقار اللمسات الشخصية
يقول سايمون "هناك خط رفيع بين البساطة والافتقار للمسة الشخصية".
وهنا يشجع سايمون أصحاب المنازل على إضفاء طابعهم الفردي على زوايا منازلهم، بشرط عدم الوقوع في الأخطاء الشائعة، كدمج الألوان الجريئة مع بعضها.
ويقول سايمون: "في حال كانت الألوان المحايدة تشعرك بالراحة، فيمكنك عكس هويتك من خلال تفاصيل أخرى كالسجادة أو الوسائد أو اللوحات الجدارية".
تخطيط سيء
يشير سايمون إلى أن التصميم الجيد يسمح لسكان المنزل في التحرك بسهولة في كل غرفة.
ويضيف: "إنشاء غرف صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا يهدر مساحة قيمة، لذلك يجب الاهتمام بتخطيط وتصميم المساحة، لأن هناك الكثير مما يجب أخذه في الاعتبار".
ويتابع: "خطط المساحات بمقياس دقيق، سيضمن ذلك لك أبعاد غرفة متناغمة".