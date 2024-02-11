"أعيش حياة مثلك".. الحب والزواج والأبوة في حياة أصحاب الهمم

وقال الكاتب النرويجي إنه محاصر طوال الوقت بأسئلة عن حياته الزوجية من نوعية: كيف تسافران؟ ومن يتولى إعداد الطعام؟ وماذا عن العلاقة الحميمة بينكما؟ مشيرًا إلى أن مثل تلك التساؤلات حين تصدر عن الكبار يتجاهلها عادة لأن ما بينه وبين زوجته أكبر من أي إجابة، أما في حين تصدر عن أطفال، فيوضح ببساطة أن الزواج هو بالمحصلة النهائية عبارة عن تواجُد شخصين في حيز جغرافي ضيق يتسم بالحب وهو ما ينطبق عليه.

ولفت " جرو" إلى أنه في بدايات التعارف والحب مع زوجته تعمد ألا يسألها أسئلة خاصة مثل علاقاتها السابقة حتى لا تطرح عليه الأسئلة نفسها في المقابل، مشيرًا إلى أن مثل تلك الموضوعات تمثل حساسية كبيرة بالنسبة له، وهو ما استشعرته زوجته منذ بدايات تعارفهما مشددًا على أنها تعاملت مع الأمر بذكاء.

الأبوة

وحول تجربة الأبوة، روى قصة مؤثرة تتمثل في أنه استعان بصديقة زوجته "ماري" حين دخلت زوجته مرحلة المخاض قبيل الفجر، وحين وصلت سيارة الأجرة لأخذهما إلى المستشفى، وذكر كيف اضطر لقطع الشوارع المظلمة الباردة ليلًا لمسافات طويلة بمفرده من على الكرسي المتحرك، حتى يلحق بزوجته، إذ عاش لحظات من الفرح والرعب التي تكللت في النهاية بقدوم ابنه " ألكسندر".