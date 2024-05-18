إصابة المخرج المصري ماندو العدل بجلطة في القلب‎

نُقل المخرج المصري محمد العدل الشهير بـ"ماندو" إلى المستشفى بعد إصابته بـ"جلطة في القلب".

وشارك ماندو العدل صورة له من على سرير المرض داخل المستشفى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الحمد لله جلطة في القلب وربنا سترها.. شكرا يا رب على كل حاجة".

يذكر أن آخر عمل أخرجه المخرج محمد العدل كان فيلم "ع الزيرو" الذي لعب بطولته الفنان محمد رمضان، بالاشتراك مع نيللي كريم، وهو من تأليف مدحت العدل، وكان من المفترض أن يخوض الماراثون الرمضاني الأخير بمسلسل "الراكون" بطولة الفنان يوسف الشريف، ولكن تم تأجيله بسبب حاجته لوقت طويل للتحضير.

وماندو العدل هو نجل المنتج جمال العدل، وابن شقيق الفنان الراحل سامي العدل، والسيناريست مدحت العدل، والمنتج محمد العدل، والفنان رمزي العدل.

وقدم ماندو العدل مجموعة من الأعمال الفنية الناجحة بين السينما والتليفزيون من بينها فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني الذي حقق نجاحا كبيرا، ودخل قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، كما أخرج مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي أثار جدلا واسعا بسبب مناقشته قضايا اجتماعية هامة عن المرأة.