"محدش يصور".. أحمد السعدني يهاجم صحفيين في جنازة والده (فيديو)

وتداولت وسائل إعلام محلية فيديو يظهر خلاله أحمد السعدني وهو يستقل سيارة نقل جثمان والده، حيث انفعل على الصحفيين والمصورين وحذرهم من التصوير، وقام بتوجيه السباب إلى أحدهم؛ الأمر الذي أثار استياء الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل.

وكان الفنان أحمد السعدني نجل الفنان الراحل قد طالب قبل سنوات بمنع تغطية الصحفيين والمصورين لجنازات الفنانين بسبب الزحام الذي يتسببون به، مطالباً نقيب الصحفيين أن يسمح لصحفي ومصور واحد فقط بتغطية الجنازات، وإرسالها لباقي الصحف، واصفا تغطية الصحفيين بـ"شر لا بد منه".

وكتب السعدني آنذاك منشوراً عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، قال فيه: "نداء إلى نقيب الصحافيين.. الترخيص لكاميرا تلفزيونية واحدة وكاميرا فوتوغرافية واحدة ومحرر صحفي واحد لتغطية أي جنازة أو عزاء لأي فنان (طالما هو شر لا بد منه)، ويتم عمل نسخ لباقي البرامج والصحف".

وبرر أحمد السعدني طلبه ذلك بالقول: "من يتوفى منا بيتبهدل حرفياً لحين دفنه ارحمونا يرحمكم الله".

وجاء منشور السعدني عقب جنازة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، نجل الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، والفنانة هالة فؤاد، حيث شهدت جنازته حضورًا كثيفًا من وسائل الإعلام والصحفيين، أدت إلى مشاجرات عديدة بسبب تدافع الصحفيين على الحضور.