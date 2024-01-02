اليابان تكافح لإنقاذ الناجين من زلزال أول أيام العام الجديد

تعكف اليابان يوم الثلاثاء على تقييم مدى الأضرار الناجمة عن زلزال ضرب ساحلها الغربي وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وتدمير مبان وطرق رئيسية وانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع كبير من المنازل في درجات حرارة تصل للتجمد.

وقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر الاثنين، مما دفع سكانا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة مع وصول أمواج تسونامي يبلغ ارتفاعها حوالي متر إلى الساحل الغربي لليابان.

وتم إرسال الآلاف من أفراد الجيش ورجال الإطفاء ورجال الشرطة من أنحاء البلاد إلى المنطقة الأكثر تضررا في شبه جزيرة نوتو النائية نسبيا في محافظة إيشيكاوا.

ومع ذلك، تعثرت جهود الإنقاذ بسبب أضرار جسيمة لبعض الطرق وتعطلها، واضطر أحد المطارات في المنطقة إلى الإغلاق بسبب شقوق في المدرج.

وتم تعليق الكثير من خدمات السكك الحديدية وحركة العبارات والرحلات الجوية إلى المناطق المتضررة.