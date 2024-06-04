الممثل التركي بوراك سيرغن يتزوج من شابة تصغره بـ 26 عاما (صور)

وخلال حفل الزفاف الذي حضره عدد من النجوم والعاملين في مجال الفن والمسرح، عبّر الممثل الشهير عن حبه لزوجته بقوله "لقد كانت صديقة لطيفة لي.. والآن لدي زوجة عزيزة جدًا".

يذكر أن بوراك سيرجن كان قد تزوج 3 مرات من قبل؛ المرة الأولى من المغنية باميلا سبنس عام 1991، إلا أن زواجهما استمر لعام واحد فقط، وفي زواجه الثاني ارتبط بإيشيل سيرجن وانجب منها طفله الوحيد، إذ استمر ارتباطهما منذ عام 1999 وحتى 2018، والمرة الثالثة من نيهان أونسال بين عامي 2021 و2024.

وبوراك سيرغن، من مواليد 9 فبراير1961، هو ممثل مسرحي وسينمائي كما شارك في العديد من مسلسلات التلفزيونية التركية.