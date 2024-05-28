لماذا رفض الأمير هاري حضور حفل زفاف صديقه المقرب؟
رفض الأمير هاري دعوة لحضور حفل زفاف صديقه المقرب، دوق وستمنستر السابع "هيو جروسفينو"، من "أوليفيا هنسون"؛ لأنه لايرغب برؤية شقيقه، الأمير ويليام والمكوث معه في المكان نفسه.
ووفقًا لأحد الخبراء الملكيين، يرى الأمير هاري، أن قرار حضور زفاف صديقه مرتبط بالخلاف القائم بينه وبين شقيقه ويليام.
ومن المتوقع حضور أفراد العائلة المالكة حفل الزفاف، الذي سيقام في 7 يونيو المقبل في "كاتدرائية تشيستر"، بحسب ما جاء في صحيفة "ميرور" البريطانية.
وأوضح الخبير المكلي توم كوين، في حديث للصحيفة البريطانية، أن هاري كان يتجنب حفل الزفاف منذ البداية لأسباب أخرى، إلا أن العامل الرئيس لرفضه كان حضور شقيقه ويليام.
كما أكد الخبير الملكي، أن هاري كان ينبغي أن يكون شاهدا رئيسا (إشبينا) في حفل الزفاف، وحين جاء اعتماد شقيقه ويليام لتأدية هذا الدور، شعر بالإهانة.