لماذا رفض الأمير هاري حضور حفل زفاف صديقه المقرب؟

وأوضح الخبير المكلي توم كوين، في حديث للصحيفة البريطانية، أن هاري كان يتجنب حفل الزفاف منذ البداية لأسباب أخرى، إلا أن العامل الرئيس لرفضه كان حضور شقيقه ويليام.

كما أكد الخبير الملكي، أن هاري كان ينبغي أن يكون شاهدا رئيسا (إشبينا) في حفل الزفاف، وحين جاء اعتماد شقيقه ويليام لتأدية هذا الدور، شعر بالإهانة.