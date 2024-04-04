الخطيب الصغير.. فتى فلسطيني يصبح ملهمًا لأقرانه من على منبر مسجد (فيديو)

أصبح فتى فلسطيني في الـ 14 من عمره حالياً، ملهماً لكثير من الفتيان في مدينته قلقيلية، بعد أن بات من المشاهير على مستوى فلسطين والعالم العربي عندما تم تعيينه رسمياً خطيباً لأحد مساجد المدينة.

وظهر أحمد الدلو في الأيام الماضية، في الكثير من المقابلات مع محطات التلفزة والصحف في فلسطين والعالم العربي، بعد أن عينته وزارة الأوقاف إماما وخطيبا لمسجد "محمود قواس"، ليصبح أصغر خطباء فلسطين.

ويلقى الفتى الحافظ للقرآن الكريم منذ سن 12 عاماً، الكثير من الثناء والإشادة من متابعيه على صفحته في "فيسبوك" التي ينشر فيها جانباً من خطبه وتلاوته للقرآن الكريم.

وفي مدينة قلقيلية الواقعة شمال الضفة الغربية، يزور مصلون جدد مسجد "محمود قواس" لرؤية الفتى الذي ذاع صيته في المدينة عن قرب، والاستماع لخطبه وتلاواته أثناء الصلوات.