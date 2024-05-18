مقتل 3 أشقاء سوريين بـ"رصاصة في الرأس"

توفي 3 أشقاء سوريين، وأُصيب شخص رابع بجراح، في محافظة حلب السورية، نتيجة إطلاق النار عليهم في الرأس من مسافة قريبة.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان على صفحتها في "فيسبوك"، في تفاصيل الواقعة، إن اثنين من الإخوة، كانا في مركبة نوع "بيك آب" إلى جانب ملعب الحمدانية عندما تم استهدافهما بعيارات نارية في الرأس ولقيا حتفهما على الفور".

وأضاف الوزارة، إنه في نفس الوقت، حدث إطلاق عيارات نارية في معصرة زيتون واقعة بين قرية عسان وقرية الذهبية بريف حلب نتج عنه وفاة شقيقهما الثالث وإصابة أحد عمال المعصرة".

ويبدو من تزامن الجريمتين في وقت واحد، أن هناك تخطيطًا مسبقًا استهدف الأشقاء الثلاثة في مكانين مختلفين من قبل مجموعتين من القتلة. والتحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.