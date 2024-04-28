أصولها إيرانية.. ملكة جمال ألمانيا تتعرض للتنمر (صور)

قالت ملكة جمال ألمانيا الجديدة آبامه شوناور، بأنها تشعر بالحزن بعد تعرضها لتعليقات من التنمر عبر الإنترنت، لأنّ شكلها لا يتطابق بصورة كبيرة مع المعايير الجمالية النمطية لملكات الجمال.

وردا على الإهانات التي تعرضت لها أشارت شوناور في مقابلة مع وكالة فرانس برس في برلين، إلى أن "هذه الرسائل سطحية لدرجة أنني أعجز عن قول أي شيء".